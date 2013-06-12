У Києві затримано 15 нетверезих водіїв маршруток

У Києві за три тижні проведення профілактичної операції заходів «Автобус-2013» співробітники ДАІ виявили 15 нетверезих водіїв - пасажироперевізників.

Про це УНІАН повідомили у столичному управлінні Державтоінспекції.

Операція Автобус-2013» триватиме до 15 червня, в ході якої працівники ДАІ перевірятимуть технічний стан пасажирського автотранспорту, безпеку перевезень та стежитимуть за транспортною дисципліною водіїв.

За три тижні проведення операції інспектори ДАІ оглянули більше 4,5 тис. автобусів. Було виявлено 365 технічно несправних автобусів. Найбільш поширені несправності, що були виявлені під час перевірок транспортних засобів: зовнішні світлові прилади - 140, несправність рульового управління - 59, несправність (не відповідність) шин та коліс - 119, з несправним або заблокованим аварійним виходом – 31.

Також водії незаконно встановлюють додаткові місця для сидіння, виявлено 38 таких випадків, підкреслили в ДАІ.

«З початку проведення операції, за порушення ПДР до відповідальності інспектори ДАІ притягнули більше 2 тис. водіїв, які залучені до перевезення пасажирів», - повідомив начальник управління столичної ДАІ Анатолій Курінний. Зокрема, виявили 688 відхилень від встановленого маршруту, 259 порушень водіями вимог дорожніх знаків та розмітки, 243 - правил зупинки і стоянки. Також за перевищення швидкості руху виявлено 249 водіїв.