На Херсонщині - надзвичайна ситуація через засуху

У Херсонській області у зв`язку із засухою оголошено надзвичайну ситуацію природного характеру.

Як повідомляє кореспондент УНІАН таке рішення ухвалила сьогодні, 11 червня, постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ і НС) Херсонської облдержадміністрації після обговорення негативного впливу погодних умов (засухи) восени і навесні 2012/2013 на посіви сільськогосподарських культур урожаю 2013 року.

«На території Херсонської області з квітня існує дефіцит вологи в грунті. На жаль, недавні дощі недостатньо збільшили рівень вологи в ньому. Тому необхідно вжити відповідні заходи, щоб змінити цю ситуацію», - повідомив на засіданні віце-губернатор із питань АПК Михайло Мельник.

Участь у засіданні комісії також взяли представники створеної робочої групи у складі директора Департаменту землеробства Мінагрополітики України Олександра Демидова, першого віце-президента НААН України Ігоря Гриника, директора Інституту водних проблем і меліорації НААН України Михайла Ромащенка та ін.

За словами Демидова, головне завдання робочої групи - об`єктивно оцінити ситуацію, що склалася в області, й забезпечити державну підтримку постраждалим сільгосптоваровиробникам.

Робоча група з 10 червня проводить обстеження посівів озимих і ярових зернових культур в окремих районах Херсонської області, що найбільш постраждали від засухи, й до 14 червня підготує рекомендації щодо подальшого використання цих площ і пропозиції з врегулювання ситуації.

За результатами засідання комісії з ТЕБ і НС було ухвалено рішення визнати, що на території Херсонської області внаслідок засухи виникла надзвичайна ситуація природного характеру державного рівня, пов`язана з масовим засиханням і загибеллю посівів і створених 1-3-річних лісових культур.

За даними Херсонського обласного центру з гідрометеорології, протягом квітня - травня 2013 року в Херсонській області відсутні продуктивні опади й починаючи з кінця квітня середньодобова температура повітря була вища за норму на 8 градусів за Цельсієм.

З третьої декади квітня на більшій частині території Херсонської області почалася засуха. Практично на всій території області на полях із озимими і яровими культурами грунт сухий до метра. На ньому з`явилися щілини. У рослин спостерігається передчасне пожовтіння листя нижнього ярусу. Місцями висихання стебел і в`янення рослин.

Згідно з даними центру, стан посівів озимих культур на більшості площ украй незадовільний, а на окремих полях - критичний. З посіяних 592,2 тис. га озимих культур через осінньо-весняну засуху 2012-2013 років загинуло 55,8 тис. га. Станом на 6 червня, загальна площа загиблих посівів, згідно з розрахунками районних комісій, становить 90,7 тис. га або 10,8% від загальної площі посівів (837 тис. га). Сума завданих збитків на одному гектарі - 1,97 тис. грн. Загальна сума збитків на 1 червня вже становила 178,78 млн грн.