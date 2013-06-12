У Полтаві проходить семінар-тренінг акушерів-гінекологів

У Полтаві проходить тренінг «Німецько-українське партнерство в акушерстві, неонатології та перинатальній медицині» на підтримку проекту «Нове життя - нова якість охорони материнства і дитинства», ініційованого Президентом України Віктором Януковичем.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Полтавської облдержадміністрації, участь у тренінгу беруть фахівці з усіх регіонів України та університетської клініки Франкфурта-на-Майні (Німеччина).

У відкритті семінару-тренінгу взяли участь перший заступник голови Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України Микола Стеблинський, заступник голови Полтавської ОДА Олександр Коваль, представники МОЗ України та Німеччини, Національної академії медичних наук України та лікарських асоціацій акушерів-гінекологів і неонатологів під патронатом Адміністрації Президента України, Посольства ФРН в Україні.

Фінансове забезпечення проведення тренінгу взяв на себе Фонд економічних реформ в Україні, за підтримки якого за останній рік пройшли навчання й підвищення кваліфікації понад 250 українських лікарів.

Серед тем, що плануються до висвітлення експертами з Німеччини: післяродова кровотеча, преекслампсія, вади розвитку, аутоіммунні та інші захворювання плоду, асфіксія новонароджених, родова травма, виходжування новонароджених із надзвичайно малою вагою тощо.

Тренінг завершиться 15 червня.