Відключено другий енергоблок Запорізької АЕС
09:59, 12 червня 2013Новини регіонів
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Раціація у межах норми
12 червня о 04:02 енергоблок №2 Запорізької АЕС відключено від енергомережі та переведено в «холодний» резерв до 24 липня 2013 року.
Про це УНІАН повідомила прес-служба Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.
Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на ЗАЕС і прилеглій території не змінювався й перебуває у межах діючих норм.
Також повідомляється, що 11 червня на атомних станціях України вироблено 222,85 млн. кВт/г електроенергії.
12 червня на атомних станціях України в роботі 10 з 15 енергоблоків.
На енергоблоці №1 Южно-Української АЕС 100-а доба капітального планового ремонту.
На енергоблоці №6 Запорізької АЕС 20-а доба капітального планового ремонту.
На енергоблоці №1 Рівненської АЕС 4-а доба середнього планового ремонту.
Енергоблок №2 Рівненської АЕС до 30 червня в резерві. Реакторна установка знаходиться у стані «гаряче зупинення».
Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 3 140 МВт, РАЕС – 1 715 МВт, ЮУАЕС – 1 500 МВт, ХАЕС – 1 995 МВт.
Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС – у межах норми.
Довідка УНІАН. Запорізька АЕС – найбільший енергетичний об`єкт в Україні та Європі з встановленою потужністю 6000 МВт. На ЗАЕС експлуатуються 6 енергоблоків потужністю 1 млн кВт кожний. Перший енергоблок Запорізької АЕС було введено в експлуатацію у 1984 р., другий – у 1985 р., третій – у 1986 р., четвертий – у 1987р., п`ятий – у 1989 р., шостий – у 1995 р. (після скасування мораторію на будівництво АЕС).
В останні роки станція виробляє близько 50% всієї електроенергії, виробленої атомними станціями України, і більше 22% від загального виробітку електроенергії в країні. З початку експлуатації станція виробила більш ніж 929 млрд кВт/г електроенергії.
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