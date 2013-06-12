Відключено другий енергоблок Запорізької АЕС

12 червня о 04:02 енергоблок №2 Запорізької АЕС відключено від енергомережі та переведено в «холодний» резерв до 24 липня 2013 року.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на ЗАЕС і прилеглій території не змінювався й перебуває у межах діючих норм.

Також повідомляється, що 11 червня на атомних станціях України вироблено 222,85 млн. кВт/г електроенергії.

12 червня на атомних станціях України в роботі 10 з 15 енергоблоків.

На енергоблоці №1 Южно-Української АЕС 100-а доба капітального планового ремонту.

На енергоблоці №6 Запорізької АЕС 20-а доба капітального планового ремонту.

На енергоблоці №1 Рівненської АЕС 4-а доба середнього планового ремонту.

Енергоблок №2 Рівненської АЕС до 30 червня в резерві. Реакторна установка знаходиться у стані «гаряче зупинення».

Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 3 140 МВт, РАЕС – 1 715 МВт, ЮУАЕС – 1 500 МВт, ХАЕС – 1 995 МВт.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС – у межах норми.

Довідка УНІАН. Запорізька АЕС – найбільший енергетичний об`єкт в Україні та Європі з встановленою потужністю 6000 МВт. На ЗАЕС експлуатуються 6 енергоблоків потужністю 1 млн кВт кожний. Перший енергоблок Запорізької АЕС було введено в експлуатацію у 1984 р., другий – у 1985 р., третій – у 1986 р., четвертий – у 1987р., п`ятий – у 1989 р., шостий – у 1995 р. (після скасування мораторію на будівництво АЕС).

В останні роки станція виробляє близько 50% всієї електроенергії, виробленої атомними станціями України, і більше 22% від загального виробітку електроенергії в країні. З початку експлуатації станція виробила більш ніж 929 млрд кВт/г електроенергії.