У Луцьку розпочинають міжнародний проект щодо лікування опіків

У Луцькій міській клінічній лікарні починається реалізація міжнародного проекту лікування опікових хворих у рамках програми Транскордонного Співробітництва «Польща–Білорусь–Україна».

Як повідомили УНІАН у відділі інформаційної роботи міської ради, про це йшлося на прес-конференції з питань реалізації проекту за участю начальника управління охорони здоров’я міської ради Федора Кошеля, головного лікаря міської клінічної лікарні Лариси Духневич та експерта проекту Андрій Смолянінова.

Загальною метою проекту є покращення рівня охорони здоров`я мешканців Польсько-Української прикордонної зони шляхом створення постійної бази для співпраці в області попередження та лікування глибоких опіків. В рамках проекту планується створення чіткої системи надання медичної допомоги пацієнтам з важкою опіковою травмою на польсько-українському кордоні із залученням експертів системи боротьби з надзвичайними ситуаціями, прикордонної та митної служб.

Як зазначила Духневич, комунальний заклад «Луцька міська клінічна лікарня» сумісно з керівництвом публічного закладу охорони здоров`я міста Ленчна (Люблінське воєводство, Польща) у 2012 році виграли грант програми Транскордонного Співробітництва «Польща-Білорусь-Україна 2007-2013» для реалізації проекту «Транскордонна взаємодія для запобігання і лікування важких випадків опіків на польсько-українському кордоні». Кошторисна вартість всього проекту становить 1,335 млн євро. Кошторисна вартість української частини проекту 203,041 тис. євро. Також частину коштів для реалізації цього проекту виділить Луцька міська рада.

За її словами, участь у проекті програми транскордонного співробітництва дасть можливість покращити матеріальну базу Волинського обласного опікового центру, який функціонує у міській клінічній лікарні. Вона зауважила, що наші методики не відстають від європейських, а інколи є кращими, однак, не вистачає сучасного обладнання.

За грантові кошти, за словами Духневич, планується придбати реанімобіль з оснащенням для транспортування й надання кваліфікованої швидкої медичної допомоги хворим з важкою опіковою травмою силами бригади комбустіологів на догоспітальному етапі. Також заплановано оснащення сучасними ліжками та обладнанням палати інтенсивної терапії на два ліжко-місця для Волинського обласного опікового центру.

Експерт проекту Смолянінов наголосив, що проект направлений на вирішення ряду проблем: низький відсоток пацієнтів з глибокими опіками отримують спеціалізоване лікування, низький рівень обізнаності людей про небезпеку глибоких опіків і їх вплив на здоров`я, низький рівень обізнаності про можливості співпраці між опіковими центрами у Польщі та Україні, недостатньо обладнані опікові центри - відсутність необхідних пристроїв та транспортних засобів, відсутність координації та співпраці у попередженні та лікуванні глибоких опіків у польсько-українській прикордонній зоні.