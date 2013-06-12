У Карпатах активізувалися отруйні змії, є перші жертви

У Карпатах змії стали частіше кусати людей, йдеться в сюжеті ТСН.

До Косівської реанімації потрапила 6-річна жителька гірського села. Дівчинка в лісі зайшла у високу траву і наступила на гадюку. На Прикарпатті, відколи цього року потеплішало, вже дванадцять людей постраждали від отруйних змій.

На змію Марина наступила в лісі, що метрів за двадцять від хати: старші брати послали дівчинку по воду, а що вона не змогла відкрутити кран на подвір`ї, то побігла до лісового джерела. Каже, лише й встигла побачити хвіст у траві.

Горяни не перебільшують, кажуть лісники. Що змій цього року у Карпатах розвелося, насамперед пояснюють стрімким потеплінням після затяжної зими. Для людей загрозу становить тільки гадюка звичайна. "Якщо ви її побачили, краще зупиніться. Хай вона собі проходить, куди їй потрібно. Якщо ви на відпочинку, перш ніж постелити ряднину, подивіться, чи немає кубла", - зауважив Ігор Скочеляс, головний лісничий державного підприємства "Коломийське лісове господарство". Лікарі також радять в жодному разі не вдаватись до самолікування. Щонайбільше можна прикрити місце укусу стерильним бинтом, знерухомити кінцівку, зафіксувавши її, щоб отрута через кров не розносилася по організму, і швидше їхати до лікарні. Адже першу медичну допомогу бажано отримати не пізніше, ніж за годину після нападу змії.