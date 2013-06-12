В Одеській області готуються до підйому води в Дунаї

В Одеській області готуються до підйому води в річці Дунай.

Про це УНІАН повідомили у відділі із зв`язків зі ЗМІ і громадськістю головного управління ДСНС в Одеській області.

Згідно з повідомленням, у вівторок, 11 червня, міжвідомчий штаб перевірив готовність регіону до пропуску води на українській ділянці Дунаю.

«11 червня в Одеській області під головуванням віце-прем`єр-міністра України Олександра Вілкула пройшла виїзна нарада Міжвідомчого оперативного штабу з координації дій центральних і місцевих органів влади з метою запобігання надзвичайним ситуаціям, пов`язаним з весняними паводками», - повідомили у відділі.

Також уточнюється, що голова міжвідомчого штабу Олександр Вілкул, керівник ДСНС України Михайло Болотських, голова Державного агентства водних ресурсів Василь Сташук і заступник губернатора Одеської області Валерій Матковський провели огляд з вертольота території дельти Дунаю і гідротехнічних споруд на найбільш паводконепезпечних ділянках - від міста Вилкове до міста Рені.

Потім урядова комісія перевірила стан ділянки 54-55 миль, що потребує оновлення, а також хід будівництва греблі на ділянці Прорва-Пам`ятник. Зараз вже відновлено 1,8 км греблі, 350 м з яких укріплено за новою технологією, за допомогою екомату.

За словами Вілкула, цього року урядом на оновлення захисних гідротехнічних споруд в Україні виділено більш як 123 млн. грн. За його словами, штаб, насамперед, вживає превентивних заходів, що передбачають пропуск води через гідротехнічні споруди.

«Протягом кількох днів в Одеській області буде сконцентровано 1200 осіб особового складу, 400 одиниць спеціальної техніки, зокрема 123 плавзасоби і 200 одиниць потужного насосного устаткування, три вертольоти. ДСНС України визначено 3 пункти тимчасового збору населення на 500 чоловік кожен, де в разі необхідності надаватиметься медична допомога, харчування», - цитує відділ керівника ДСНС Болотських.

У відділі також додали, що після огляду гідроспоруд у Рені відбулося засідання вищеназваного штабу.

Уточнюється, що, згідно з прогнозом Гідрометцентру, максимальний рівень води в Одеській області очікується в третій декаді червня. Передбачається, що в Рені при небезпечному рівні 535 см очікуваний рівень не перевищить позначки 480-520 см. Біля Ізмаїла при небезпечному рівні 370 см вода підніметься лише до 320-360 см. У місті Кілія рівень води не перевищить позначки 190-210 см при небезпечному - 265 см, а у Вилковому (при небезпечному рівні 155 см) вода зупиниться на позначці 145-155 см.

В ході засідання начальник Головного управління ДСНС України в Одеській області Владимир Боделан доповів про готовність рятувальних підрозділів регіону до ліквідації можливих надзвичайних ситуацій.

За результатами перевірки стану готовності області до проходження паводку, Вілкул доручив представникам всіх відомств посилити моніторинг гідрологічної обстановки в басейні річки Дунай і своєчасно оповіщати населення про погіршення погодних умов і виникнення надзвичайних ситуацій.

«Завдяки діям уряду на Бессарабії створено єдиний фронт захисту людей і населених пунктів від шкідливої дії вод», - сказав Вілкул.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 10 червня, директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда повідомив, що на українській ділянці Дунаю в останні два дні відзначається незначне підвищення рівня води на 5-8 см.

Раніше повідомлялося, що через рясні опади на території Західної Європи почався розлив річок Ельба, Влатва, Дунай та інших. Рівень води в Дунаї безперервно збільшується і досягне максимуму 12-13 червня. Стихія атакує і найближчих сусідів України - Угорщину і Словаччину. Рівень Дунаю в угорській столиці в неділю, 9 червня, досяг критичної позначки 8 метрів. Очікується, що сьогодні вода підніметься до 9 метрів. Щомиті мимо Будапешта проноситься 10 тисяч тонн води. Істотних збитків повінь завдала Німеччині і Чехії.