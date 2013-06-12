На Черкащині людей отруїли гербіцидами

Прокуратура Черкаської області розслідує факт масового отруєння жителів села Москаленки Чорнобаївського району гербіцидами, яке мало місце у квітні цього року.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури Черкаської області, прокуратурою минулого тижня оголошено підозру в скоєнні злочину агроному СТОВ імені Шевченка.

Зокрема, прокуратура Чорнобаївського району здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні стосовно агронома одного із товариств району за фактом отруєння гербіцидами жителів села Москаленки, за ч. 1 ст. 272 КК України (Порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою). Установлено, що агроном під час хімічної обробки посівів пшениці не дотрималась правил безпеки при застосуванні гербіцидів, зони санітарного розриву від населеного пункту та норм концентрацію хімічного препарату в повітрі, чим заподіяла шкоду істотну здоров’ю жителям села Москаленки.

Наразі досудове розслідування триває, найближчим часом обвинувальний акт буде скеровано до суду.

У ніч на 21 квітня в селі Москаленки Чорнобаївського району одночасно більше 100 місцевих жителів відчули погіршення самопочуття. Симптоматика була у всіх однакова –головний біль, нудота, печія в носі та роті, підвищений тиск.