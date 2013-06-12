На трасі «Полтава-Красноград» розлилося 3 тонни міндобрив

У Полтавській області на трасі «Полтава-Красноград» стався розлив близько 3 тонн мінеральних добрив.

Як повідомляє прес-служба облуправління ДСНС, 11 червня о 20:25 до державної пожежно-рятувальної частини №13 м. Карлівка (Полтавська обл.) надійшло повідомлення про те, що на 44 кілометрі автодороги «Полтава-Красноград» під час русу з кузова автомобіля «КамАЗ» стався викид рідкого комплексного добрива, довжиною 500 метрів і загальною масою близько 3 тонн.

Рятувальникам знадобилося кілька годин для того, щоб повністю очистити автодорогу. Також місцеве сільськогосподарське підприємство забезпечило збір і перевезення міндобрива. Рух автотранспорту забрудненою ділянкою забезпечували працівники ДАІ.