У Вінниці за вечір 11 червня випала півмісячна норма опадів

У Вінниці за вечір вівторка, 11 червня, випала півмісячна норма опадів.

Як повідомляє департамент у справах ЗМІ та зв’язків із громадськістю Вінницької міської ради, вчора у Вінниці випало 35 міліметрів опадів, що є фактично півмісячною нормою. Інтенсивність дощу була настільки сильною, що по проїжджих частинах вздовж бордюрів утворились цілі річки. Стихійне лихо найбільше відчули мешканці Центру, Замостя та ближнього Старого міста.

Злив з такою інтенсивністю за останнє десятиріччя синоптики не фіксували. Стихія спричинила велику кількість поривів дротів, через відсутність напруги контактної мережі по вулиці Київській стали тролейбуси, в інших районах рух громадського транспорту продовжувався, але дощова вода перешкоджала руху, тому транспорт відставав від графіку. Щоб ліквідувати наслідки негоди, працівники Аварійно-диспетчерської служби, Вінницьких міських електромереж та ЖЕКів працювали практично цілу ніч.

На «Цілодобову варту» протягом періоду з 18 години 11 червня до 6-ї ранку 12 червня намагалися додзвонитися більше 1,2 тис. вінничан, з яких майже 700 дзвінків оператори встигли опрацювати і занести інформацію в базу даних заявок. У звичайні ж дні за той же період доби дзвонить біля 120 городян.

Через величезну масу води під час зливи, особливо в приватному секторі, люди думали, що починається підтоплення, тому терміново викликали аварійників. Найбільше від підтоплень постраждав приватний сектор, хоча на самих вулицях вода зійшла досить швидко. Комунальники протягом ночі прочищали решітки колодязів зливової каналізації та річища малих річок. Зараз підтоплення носять локальний характер, аварійники відкачують воду з дворів підтоплених садиб, які знаходяться в низовинах. Вода потрапила також у підвали деяких багатоповерхівок, але їх кількість незначна.

Вчора увечері без світла залишилося кілька мікрорайонів міста. Найбільше постраждало Старе місто та село Пирогово. Завдяки роботі працівників КП «Вінницькі електричні мережі» до ранку світло практично по всьому місту вже поновлено.

За словами керівника міського трамвайно-тролейбусного управління Миколи Форманюка, громадський транспорт сьогодні вийшов у повному обсязі, інтервал руху дотримується.

Комунальники продовжують готуватися до можливих дощів, адже синоптики прогнозують сьогодні після обіду знову сильні грози та шквальний вітер.