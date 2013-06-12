Київські лікарні обладнають безперебійним енергопостачанням

Дві медичні установи Києва у нинішньому році для забезпечення безперебійним енергопостачанням будуть оснащені дизель-генераторами. Крім того, столична влада вишукує можливість фінансування установки генераторів ще в дев`яти медустановах, внесених в розряд першочергових.

Про це повідомив журналістам голова Київської міської держадміністрації Олександр Попов.

За словами голови КМДА, на сьогоднішній день автономні джерела енергопостачання є у дев`яти київських лікарнях. Ними необхідно оснастити ще 29 лікувальних установ, у тому числі 11 – в першу чергу. Йдеться про п`ять пологових будинках і чотири лікувальних установи, де є відділення екстреної допомоги.

«Минулого року в Києві було близько ста випадків відключень електроенергії в лікарнях. Такі випадки ставлять під загрозу життя хворих, а це неприпустимо. Ми підготували документацію на переоснащення дизель-генераторами всіх київських лікарень і реалізуємо цю програму. На цей рік заплановано оснастити дитячу інфекційну лікарню і дитячу лікарню №2. Але ми вишукуємо фінансові можливості, щоб прискорити реалізацію програми і модернізувати якомога скоріше ще дев`ять медустанов, внесених в розряд першочергових», – сказав Олександр Попов.

Нагадаємо, оснащення лікувальних установ автономними джерелами живлення проводиться в рамках реалізації ініціатив Президента щодо модернізації системи охорони здоров`я та підвищення якості медичних послуг.

За даними КМДА, для установки автономних джерел електропостачання в 29 лікувально-профілактичних закладах Києва необхідно 60 млн грн. Модернізація 11 першочергових медустанов обійдеться місту в 24,5 мільйона гривень. Столична влада розраховує, що Кабінет міністрів допоможе Києву з реалізацією програми, виділивши необхідні кошти з держбюджету.