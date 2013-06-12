Одесі виділено 27 млн на ліквідацію наслідків урагану

Кабінет міністрів виділив Одесі 27 млн. грн на ліквідацію наслідків урагану, що пронісся містом 31 травня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив віце-прем`єр-міністр України Олександр Вілкул у ході поїздки в Одеську область.

За його словами, 10 червня вже надійшло 2,3 млн. грн на відновлення електротранспорту міста.

«До кінця тижня ця сума збільшиться до 11 млн.», - сказав Вілкул.

Як повідомляв УНІАН, раніше мер Одеси Олексій Костусєв заявив, що збитки комунального господарства Одеси від урагану, який пронісся 31 травня, перевищили 23 млн. грн. За його словами, дістали пошкодження 1,344 тис. об`єкти комунальної власності, в числі яких 1,285 тис. - об`єкти ЖКГ і 59 - соціально-культурної сфери, повалено, знищено або серйозно пошкоджено близько 4 тис. дерев.

В Одесі 38 людей дістали травми різного ступеня тяжкості під час стихії ввечері 31 травня. Семеро з них були госпіталізовані. Під час негоди загинув 48-річний чоловік – він одержав смертельний удар струмом.