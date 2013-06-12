Одещина: в басейні потонув однорічний хлопчик

У Біляївському районі Одеської області 11 червня в басейні потонув однорічний хлопчик.

Про це УНІАН повідомили у відділі зі зв`язків зі ЗМІ і громадськістю головного управління ДСНС в Одеській області.

Згідно з повідомленням, орієнтовно о 20.00 в селі Дачне на території приватного житлового будинку залишена без нагляду 24-річною матір`ю дитина впала в декоративний басейн з водою і потонула. Дитину з басейну дістала матір, доставила до лікарні, але врятувати її не змогли.