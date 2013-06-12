Зниклого втікача з вінницького притулку знайшли у Києві

Співробітники правоохоронних органів знайшли зниклого 13-річного втікача з вінницького обласного комунального притулку «Добро» на вокзалі у Києві.

Як повідомили УНІАН сектор зв’язків з громадськістю УМВС України у Вінницькій області, міліціонери знайшли підлітка на залізничному вокзалі у Києві, хворого та знесиленого. Неповнолітнього втікача доправили до лікарні, невдовзі він повернеться додому.

Як повідомляв УНІАН, 28 травня 2013 року хлопчик самовільно залишив дитячий комунальний притулок «Добро» у м. Вінниці. В комунальному закладі він опинився четвертий раз у цьому році, після втечі з дому міліціонери вже розшукували його в Запорізькій області, в Горлівці та повертали додому. Цього разу хлопець після екскурсії до Вінниці, знову опинившись в притулку, вирішив, не чекаючи рідних, сам вирушити в Донецьк. Артем схильний до подорожей, він неодноразово втікав з дому в пошуках пригод та нових вражень. Хлопець родом з Харківської області, останнім часом проживав з мамою в Донецьку.