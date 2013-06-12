ДТЕК збільшить соціальні інвестиції в Дніпропетровську область більш ніж удвічі

ДТЕК у 2013 р. збільшить порівняно з минулим роком соціальні інвестиції в Дніпропетровську область більш ніж удвічі, з 13,8 млн грн - до 30,8 млн грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні, 12 червня, повідомив голова ОДА Дмитро Колесніков під час підписання Меморандуму про соціальне партнерство між Дніпропетровською облдержадміністрацією, Дніпропетровською облрадою і компанією ДТЕК.

При цьому генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко заявив, що в період до 2015 р. компанія має намір інвестувати в соціальний розвиток територій і місцевих громад області 86 млн грн.

«У Дніпропетровській області до Декларації соціального партнерства ДТЕК приєдналася найбільша кількість територій, соціальні інвестиції в регіон становили 30 млн грн, зокрема 13,8 млн грн – у 2012 році. Поточного року ДТЕК виділить на соціальне партнерство з областю більше коштів, ніж за 6 попередніх років. Є чіткі плани співробітництва до 2016 року», – зазначив Тимченко.

Гендиректор ДТЕК також заявив, що Меморандум про соціальне партнерство підписуватиметься щорічно, «з чітким бюджетом і витратами».

Згідно з Меморандумом, ДТЕК має намір інвестувати в проекти підвищення енергоефективності, охорону здоров`я, розвиток бізнес-середовища, соціально-значущої інфраструктури й підвищення активності місцевих громад Дніпропетровської області.

Зокрема, заплановано реконструювати існуючий і створити новий полігон твердих побутових відходів для міст Дніпропетровськ, Павлоград, Первомайськ, Тернівка, Зеленодольськ, Павлоградського і Петропавлівського районів. На ці цілі в 2012 році ДТЕК уже виділено 900 тис. грн, у 2013 році буде спрямовано 1,3 млн грн. Крім того, проект буде реалізовано при співфінансуванні (до 1 млн грн) Федерації канадських муніципалітетів.

Також у рамках Меморандуму в Павлограді буде сформовано індустріальний парк для створення нових робочих місць. У рамках співробітництва з Федерацією канадських муніципалітетів і ДТЕК у регіоні буде організовано агентства місцевого економічного розвитку для залучення інвестицій і сприяння підприємництву.

Довідка УНІАН. ДТЕК – найбільша приватна вертикально інтегрована енергетична компанія України, що входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ), що належить бізнесмену Рінату Ахметову. Підприємства ДТЕК працюють у сегментах видобутку і збагачення вугілля, генерації, дистрибуції й продажів електроенергії. У портфелі вугільних активів ДТЕК - 31 шахта і 13 вуглезбагачувальних фабрик у Донецькій, Дніпропетровській та Луганській областях України, а також у Ростовській області Російської Федерації. У 2012 році на українських шахтах ДТЕК видобуто понад 39 млн тонн вугілля.