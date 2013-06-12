Чернігівщина: у ставку потонув 16-річний юнак

У Чернігівській області потонув юнак, який з друзями на березі ставка святкував закінчення школи.

Про це УНІАН повідомили в управлінні ДСНС в Чернігівській області.

Учора до служби "101" у місті Носівка надійшло повідомлення про те, що в ставку по вул. О. Кошового потонув 16-річний юнак. На місце події одразу виїхав пожежно-рятувальний підрозділ. Рятувальники відшукали на дні водойми тіло загиблого та витягли його на берег.

Під час з’ясування обставин нещасного випадку, встановлено, що на березі ставка компанія з трьох хлопців та двох дівчат святкувала отримання атестатів про закінчення школи. Потім один з випускників пішов купатися, але раптом став тонути. Друзі намагалися врятувати хлопця, проте їх зусиль виявилося недостатньо і вони ледве не потонули самі.