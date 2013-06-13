У Черкасах з отруєнням госпіталізували 9 дорослих та 2 дітей

У Черкасах до міської інфекційної лікарні та центральної районної лікарні госпіталізовано через харчове отруєння дев’ять дорослих та двоє дітей 8-ми та 9-ти років.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Громадяни скаржились на підвищення температури до 38-39,5 градусів, нудоту, пронос, загальну слабкість тощо. Всі хворі госпіталізовані з попереднім діагнозом «гострий гастроентероколіт середньої важкості».

Як зазначили в ДСНЗ, постраждалі зверталися за допомогою до медичних закладів у період з 8 по 11 червня. Як з’ясувалося, всі вони 7 червня у різний час відвідували одну з піцерій у Черкасах.

На стаціонарному лікуванні наразі залишаються 9 хворих. Стан їхнього здоров’я - задовільний.

Після отримання екстрених повідомлень з лікувально-профілактичних закладів СЕС розпочала відповідне розслідування зазначених випадків захворювання.

Вже проведено комплексне санітарно-епідеміологічне обстеження кафе, під час якого відібрані для лабораторних досліджень зразки харчової продукції; з об’єктів довкілля взяті гігієнічні змиви на патогенну та умовно-патогенну мікрофлору. Проведені раптові бактеріологічні обстеження працівників закладу.

Попередня причина захворювання – недоброякісна харчова продукція, виготовлена у кафе.