Найбільш зсувонебезпечні місця Києва

Влада Києва називає Паркову дорогу і територію поблизу озера Глінка найбільш зсувонебезпечними.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив під час виїзного засідання на зсувонебезпечних територіях перший заступник голови КМДА Анатолій Голубченко.

“Поки що ми не бачимо більш небезпечних ділянок, ніж біля озера Глінка, бо тут траса проходить, і новий випадок, який стався на Дніпровському узвозі”, - сказав Голубченко.

За його словами, найближчими днями у Кабінет міністрів буде направлено чергове звернення столичної влади щодо виділення додаткового фінансування для початку термінових протизсувних робіт. Він нагадав, що місто вже неодноразово зверталося до уряду, але поки що питання додаткового фінансування не розглядалось.

Голубченко при цьому звернув увагу на те, що Київ уже два дні працює з Держслужбою з надзвичайних ситуацій стосовно зсувів, які сталися на Парковій дорозі, а також щодо інших 10 місць, де визначено ситуації як надзвичайні.

Загалом, за його даними, вздовж Паркової дороги зафіксовано 8 локальних зсувів.

Міська влада розраховує, що роботи з укріплення небезпечних місць розпочнуться з 20 червня, і навіть якщо кошти з держбюджету не надійдуть, буде знайдено компанію, яка розпочне роботи у борг.

Ситуація на озері Глінка, сказав Голубченко, триває вже не один рік, а проблема не вирішувалась, тому що не було балансоутримувача. Зараз же планується, що найближчим часом озеро буде передано рішенням Київради на баланс КП “Плесо”. Одразу після цього планується розпочати будівництво насосних станцій, які дозволять стежити за рівнем води у водоймі і не допускати подальших зсувів. Тобто, пояснив Голубченко, до наступної весни передбачається цю ситуацію владнати.

Голубченко запевнив, що міська влада контролює усі 11 зсувонебезпечних територій столиці, де ситуації визначено як надзвичайні. Але, підкреслив він, місто не має коштів на проведення протизсувних робіт, яких, за підрахунками інституту “Київінжпроект”, потрібно близько 140 млн грн, не враховуючи робіт з укріплення Дніпровських схилів. На здійснення проектних робіт необхідно 5,5 млн грн.

“Якщо ми не отримаємо на 11 територій статус надзвичайної ситуації регіонального рівня, а ми зараз просимо Державну службу з надзвичайних ситуацій провести засідання штабу центрального по цьому питанню... У нас немає сьогодні, чесно кажучи, навіть 5,5 млн грн на проектні роботи. Тому ми звертаємось сьогодні до уряду і цю задачу вирішимо”, - сказав Голубченко.

На його думку, з цих 11 територій варто було б відселити людей лише за трьома адресами - це приватні будинки у Совській Балці, де мешкає невелика кількість людей. “Але там усі мешканці відмовились категорично переїжджати”, - сказав Голубченко.