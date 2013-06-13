У Черкасах горіла лікарня: загинула людина

У Черкасах внаслідок пожежі в лікарні загинула людина.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій, пожежа виникла вчора, 12 червня, о 20.32 на території другої міської лікарні в будівлі терапевтичного відділення, що розташовна окремо.

Внаслідок пожежі від отруєння продуктами горіння загинула 1 особа.

Під час гасіння пожежі 16 хворих було виведено на свіже повітря. У палаті на площі 10 м2 вогнем знищено 2 ліжка, пошкоджено віконні рами, двері та підлогу.

О 20.53 пожежно-рятувальними підрозділами в складі 10 відділень на основній та спеціальній техніці пожежу ліквідовано. Причина пожежі встановлюється.