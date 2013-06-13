Викрито канал постачання наркотиків до психіатричної лікарні

У Черкаській області цього тижня правоохоронці затримали чоловіка, який намагався налагодити постачання наркотиків до обласної психіатричної лікарні в місті Сміла.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у СЗГ УМВС в Черкаській області, до Смілянського міськвідділу міліції звернулися місцеві жителі, які повідомили, що на території психіатричної лікарні з’явилися особи, які продають наркотики пацієнтам, котрі проходять лікування від наркотичної залежності.

В перший же день відпрацювання правоохоронці помітили чоловіка, який викликав підозру. Він тривалий час знаходився біля одного з відділень, когось очікуючи, та, сильно нервував. На вимогу пред’явити документи, чоловік пояснив, що приїхав до лікарні для лікування від наркозалежності. У 27–річного жителя Черкас правоохоронці виявили шприц ємністю 10 мл частково наповнений рідиною коричневого кольору та пляшку з 60 мл ацетильованого опію.

У кабінеті слідчого затриманий розповів, що лікарні, де він лікувався, його знайомий запропонував розповсюджувати наркотики в лікарні. На цю пропозицію чоловік погодився. Представившись в лікарні родичем пацієнта, торговець отримав змогу зустрітися з ним за межами відділення і передати наркотики для реалізації. За свої послуги зловмисник гарантовано отримував свою долю - 6 мл, решту він мав продати по 60 гривень за дозу.

Налагодити наркобізнес чоловіки не встигли, правоохоронці викрили канал розповсюдження наркотиків на початковому етапі.

Наразі слідчим відділом Смілянського міськвідділу міліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 ККУ (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту). За зберігання наркотиків законодавством передбачено покарання у вигляді штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до 2 років, або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 3 років, або позбавлення волі на той самий строк.

Триває розслідування. Правоохоронці встановлюють всіх фігурантів кримінального правопорушення та вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу затриманому.