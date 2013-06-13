13-річна киянка у реанімації після укусу змії
12:40, 13 червня 2013Новини регіонів
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Стан вже стабільний
У Херсонській області 13-річна мешканка Києва 12 червня близько 18.00 була госпіталізована до Голопристанської районної лікарні в реанімацію з діагнозом "укус змії".
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Херсонській області, змія укусила дівчину під час відпочинку в курортному селищі Залізний Порт на березі Чорного моря.
На даний момент стан постраждалої стабільний, нетяжкий. Дівчинка перебуває у реанімаційному відділенні лікарні під спостереженням.
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