13-річна киянка у реанімації після укусу змії

У Херсонській області 13-річна мешканка Києва 12 червня близько 18.00 була госпіталізована до Голопристанської районної лікарні в реанімацію з діагнозом "укус змії".

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Херсонській області, змія укусила дівчину під час відпочинку в курортному селищі Залізний Порт на березі Чорного моря.

На даний момент стан постраждалої стабільний, нетяжкий. Дівчинка перебуває у реанімаційному відділенні лікарні під спостереженням.