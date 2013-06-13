Школярка впала в шахту ліфта недобудованої поліклініки

У Херсонській області школярка з Київської області впала в шахту ліфта недобудованої поліклініки.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Управління Держслужбі з надзвичайних ситуацій у Херсонській області, 12 червня о 22.00 до реанімаційного відділення Білозерської районної лікарні з діагнозом “політравма, травматичний шок” була госпіталізована 17-річна учениця 11-го класу, мешканка одного з сіл Київської області, яка гостювала у родичів.

За даними міліції, яка проводить перевірку за цим фактом, дівчина ввечері впала в шахту ліфта недобудованої поліклініки смт Білозерка.

Зараз постраждала у тяжкому стані перебуває в реанімаційному відділенні лікарні.

За фактом травмування неповнолітньої проводиться розслідування.