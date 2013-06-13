Школярка впала в шахту ліфта недобудованої поліклініки
13:30, 13 червня 2013Новини регіонів
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У дуже тяжкому стані
У Херсонській області школярка з Київської області впала в шахту ліфта недобудованої поліклініки.
Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Управління Держслужбі з надзвичайних ситуацій у Херсонській області, 12 червня о 22.00 до реанімаційного відділення Білозерської районної лікарні з діагнозом “політравма, травматичний шок” була госпіталізована 17-річна учениця 11-го класу, мешканка одного з сіл Київської області, яка гостювала у родичів.
За даними міліції, яка проводить перевірку за цим фактом, дівчина ввечері впала в шахту ліфта недобудованої поліклініки смт Білозерка.
Зараз постраждала у тяжкому стані перебуває в реанімаційному відділенні лікарні.
За фактом травмування неповнолітньої проводиться розслідування.
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