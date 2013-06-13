У Львові іномарка на переході наїхала на 8-річну дівчинку

У Львові водій автомобіля «FIAT» на пішохідному переході скоїв наїзд на 8-річну дівчинку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі управління ДАІ у Львівській області, дорожньо-транспортна пригода сталася 12 червня близько 9-ї ранку на вулиці Зеленій у Львові. 53-річний водій автомобіля «FIAT» збив на пішохідному переході 8-річну дівчинку. Внаслідок ДТП дитина отримала тілесні ушкодження.

Як зазначається у повідомленні, у червні в місті Львові зафіксовано 3 ДТП під час яких було травмовано дітей-пішоходів.