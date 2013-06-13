На Вінниччині блискавкою вбило 64-річного пастуха

В Іллінецькому районі Вінницької області блискавкою вбило 64-річного пастуха.

Про це повідомляє УДСНС у Вінницькій області.

За повідомленням, 12 червня о 19:10 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №18 м. Іллінці від чергового фельдшера надійшло повідомлення про смертельне враження блискавкою жителя міста Іллінці.

Відомо, що під час випасу корів на полі почалась гроза і 64-річного пастуха смертельно вражено блискавкою.

Як повідомляв УНІАН, 5 червня внаслідок удару блискавки у Вінницькій області загинули двоє людей.