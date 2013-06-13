На Вінниччині блискавкою вбило 64-річного пастуха
14:48, 13 червня 2013Новини регіонів
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На полі почалась гроза
В Іллінецькому районі Вінницької області блискавкою вбило 64-річного пастуха.
Про це повідомляє УДСНС у Вінницькій області.
За повідомленням, 12 червня о 19:10 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №18 м. Іллінці від чергового фельдшера надійшло повідомлення про смертельне враження блискавкою жителя міста Іллінці.
Відомо, що під час випасу корів на полі почалась гроза і 64-річного пастуха смертельно вражено блискавкою.
Як повідомляв УНІАН, 5 червня внаслідок удару блискавки у Вінницькій області загинули двоє людей.
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