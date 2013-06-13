Влада Києва стимулюватиме донорів крові

Влада Києва має намір запровадити власну соціальну програму стимулювання донорів крові.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Київської міської державної адміністрації, про це сказав сьогодні голова КМДА Олександр Попов, який напередодні Всесвітнього дня донора крові долучився до акції з безоплатної здачі крові, що традиційно відбувається у Київській міській клінічній лікарні № 8.

«Щоб підвищити престижність донорства, необхідно створити міську програму стимулювання, яка включала б соціальні гарантії», - підкреслив Попов.

Він зазначив, що зараз Київ розпочав повномасштабне запровадження проекту «Картки киянина». «Визначено категорії малозабезпечених киян, що отримають соціальну картку на цьому етапі. Це 425 тисяч осіб: пенсіонери, ветерани, інваліди, інші категорії мешканців. Переконаний, київські донори мають увійти до цього переліку і отримати картку киянина серед перших. Це дасть їм можливість скористатися соціальними пільгами, які пропонує картка», – поділився планами Попов.

Як зазначається в повідомленні, нині потреба закладів охорони здоров’я столиці у еритровмісному середовищі, плазмі свіжозамороженій та препаратах крові задовольняється на 100%. Однак є нестача у тромбоконцентраті, яка виникає через труднощі пошуку донорів та відповідності їх медичним вимогам. Саме тому вкрай важливо створити власний широкий пул активних донорів, які б здавали кров регулярно, а не лише задля того, аби допомогти хворим родичам чи друзям.