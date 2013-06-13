На Луганщині знайшли матір покинутого в парку немовляти

В Луганській області правоохоронці знайшли матір немовляти, покинутого в міському парку Алчевська 31 травня поточного року.

Як повідомили УНІАН в прес-службі прокуратури Луганської області, матір немовляти було встановлено сьогодні, 13 червня. Жінці повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.135 КК України (залишення в небезпеці).

Наразі готується клопотання до суду про проведення обшуку житла та відібрання біологічних зразків для проведення експертних досліджень. Також, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Згідно з повідомленням, 31 травня о 15:20 до Алчевського МВ ГУМВС України в Луганській області надійшло телефонне повідомлення про виявлення у лісосмузі Парку Перемоги у місті Алчевську новонародженого хлопчика.

Знайдену дитину відправили до реанімаційного відділення комунального закладу «Алчевська центральна міська лікарня», де встановили, що дитина народилася 3-5 днів тому і її організм зневоднений.

Відомості за вказаним фактом було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.135 (залишення в небезпеці) КК України, що карається позбавленням волі на строк до 3 років.