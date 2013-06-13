Температура води в Дніпрі вперше прогрілася до +20°С

Температура води в Дніпрі біля Черкас вперше за всю історію гідрологічних спостережень прогрілася до +20°С вже 12 червня.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Черкаської облдержадміністрації з посиланням на начальника Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталія Постриганя, ранній перехід температури води через 20°С може говорити про те, що 2013 рік зможе позмагатися з 2010–11 роками, коли цей показник протримався 110–111 діб. За даними метеорологів, не виключено, що нинішнього року температура води в Дніпрі може протриматися на рівні, вищому +20°С до 4 місяців.

Як зазначив Постригань, зазвичай охолодження води починається 3–9 вересня. Найпізніший перехід через позначку +20°С в сторону зниження спостерігався в 2008 році - 11 вересня. Найкоротший період з температурою води вище +20°С було зафіксовано в 1994 р. Тоді він тривав з 29 червня по 26 серпня – усього 59 днів.

Найвища температура води у Дніпрі біля Черкас, +29°С, спостерігалась у 2010 році - 23 липня та 9 серпня. Також у 2010 році в періоди 17–24 липня та 03–16 серпня температура води утримувалась вище +28°С.

Станом на 13 червня температура води у Дніпрі біля Черкас на 8 годину ранку становила +24°С.