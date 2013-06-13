З початку року в Києві потонула 21 людина
17:58, 13 червня 2013Новини регіонів
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20 людей було врятовано
З початку року в Києві потонула 21 людина, 20 людей було врятовано.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у місті Києві, так, 12 червня о 15.37 водолазно-рятувальне відділення спеціального аварійно-рятувального загону отримало повідомлення про те, що в озері «Святошинське» по вул. Чорнобильській потонув чоловік.
Понад 40 хвилин рятувальники проводили пошукові роботи. Знайшли тіло 37-річного чоловіка водолази на відстані 50 м від берега на глибині 5 м. Загиблого було транспортовано на берег і передано міліції.
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