Миколаївщина: блискавка уразила 4 осіб, з них 2 дітей

У Миколаївській області від ураження блискавкою постраждали 4 осіб, із них 2 дитини (2002 та 2009 років народження).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій, це сталося вчора, 13 червня, о 14.35 у селі Кам’яний міст Первомайського району.

Постраждалих госпіталізовано до Первомайської центральної районної лікарні.