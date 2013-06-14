Полтавщина: 100 міліціонерів здали донорську кров

Напередодні Дня донора, який відзначається сьогодні, 100 міліціонерів здали 27 літрів донорської крові.

Про це УНІАН повідомили у відділі зі зв`язків з громадськістю УМВС України в Полтавській області.

За їх даними, з ранку черга людей у ​​формі вишикувалася в стаціонарі лікарні, що підпорядкована УМВС України в Полтавській області.

«Напередодні Всесвітнього дня донора міліція Полтавщини першої відгукнулася на прохання обласної медичної установи добровільно здати кров. Щорічно чимала кількість співробітників міліції свідомо приходить рятувати життя інших людей. Хотілося б сказати, що донор потенційно несе надію десяткам людей, тому тепер і у полтавчан, які потребують донорської крові, з`явився шанс на життя», - зазначив Олександр Глушко, заслужений лікар України, начальник відділу охорони здоров`я УМВС України в Полтавській області.

Начальник міліції області Едуард Федосов подякував особовому складу за підтримку акції. Керівник впевнений, що до почесного справи долучаться не тільки правоохоронці, а й пересічні полтавці.

«Сподіваємося, що і серед полтавців знайдуться охочі стати донором, адже це благородний вчинок для кожної людини. 27 літрів крові, яку за час проведення акції здали співробітники міліції, зараз спрямовані на станцію переливання крові для подальшої переробки та надання допомоги тим, хто її потребує», - зазначив Едуард Федосов.