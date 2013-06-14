Полтавщині не вистачає машин швидкої допомоги

Голова Полтавської обласної державної адміністрації Олександр Удовиченко звернувся з проханням до Президента Віктора Януковича, виділили регіону 25 карет швидкої допомоги.

Як передає кореспондент УНІАН, про це керівник області повідомив 13 червня під час розширеного засідання колегії Полтавської ОДА, де обговорювали надання екстреної меддопомоги.

«Президент України Віктор Янукович на засіданні комітету економічних реформ поставив завдання Урядові, аби той віднайшов кошти на 1000 карет швидкої допомоги. Відповідно, прем’єр-міністр дав команду знайти такі кошти, і ми розраховуємо, що місце Полтавської області теж є серед цих карет швидкої. Я виступав на цьому комітеті, і попросив Президента, аби ми 25 машин із них отримали, крім ще 25-ти, які хочемо придбати за кошти обласного бюджету», – зазначив Удовіченко.

Губернатор також дав доручення Департаменту охорони здоров’я ОДА проявити активність у цій справі.

«Ви все це відпрацюйте так, щоб ми не були “у хвості” тих, які наполягають, щоб отримати певну кількість машин», – сказав Удовіченко.

Керівник області наголосив, що також варто в регіоні слідкувати за часом, який витрачають нині швидкі на прибуття на той чи той виклик: «Ми повинні йти до тих норм, які пропонує Президент України, щоб у нас карета швидкої приїжджала по місту за 10 хвилин, а в сільській місцевості – за 20 хв.».