У Тернополі відкрили сучасну амбулаторію сімейної медицини. Як передає кореспондент УНІАН, участь у відкритті взяли міський голова Сергій Надал, начальник відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення Ростислав Левчук, головний лікар центру первинної медико-санітарної допомоги Микола Медвідь.

Як зазначив під час відкриття Левчук, амбулаторія обслуговуватиме жителів мікрорайону «Дружба», працюватимуть у ній 6 лікарів загальної практики сімейної медицини, а також отолоринголог, невропатолог, окуліст та хірург. Окрім того, в амбулаторії будуть робити аналізи і обстеження, передбачені Міністерством охорони здоров’я України.

«Тернополяни, які живуть неподалік амбулаторії і раніше відвідували поліклініку №3, мають можливість отримувати весь спектр медичних послуг ближче до дому. Вона розрахована на обслуговування 10 тисяч населення. Навантаження на кожного лікаря становить 1500 людей. Закуплено і встановлено нове обладнання, а також в наявності є сумки сімейного лікаря, тому медики можуть надавати повноцінну допомогу під час виклику до дому. Сьогодні це єдина амбулаторія в області, яка відповідає всім вимогам Міністерства охорони здоров’я України», – зазначив під час виступу Надал.

В приміщенні, в якому відкрили амбулаторію, раніше діяла міська дезінфекційна станція, яку внаслідок медичної реформи ліквідували. Відтак за кошти міського бюджету було зроблено косметичний ремонт і переобладнано приміщення під амбулаторію.