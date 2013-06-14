В Черкасах закрили піцерію, в якій отруїлися 11 людей

Черкаське міське управління Держсанепідслужби 13 червня винесло постанову щодо призупинення експлуатації піцерії «1+1», в якій отруїлися 11 людей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Черкаського міськвиконкому, за кілька днів 11 осіб звернулось до медичних закладів за допомогою із ознаками гострого харчового отруєння.

Всі хворі госпіталізовані з попереднім діагнозом: гострий гастроентероколіт середньої важкості.

За результатами санепідрозслідування та вивчення обставин виникнення захворювання встановлено, що всі постраждалі відвідували 7 червня кафе-піцерія «1+1». По факту інфекційного захворювання оголошено надзвичайну ситуацію об’єктового рівня. Вогнище інфекційного захворювання на сьогодні локалізовано.

Санепідслужбою проведено комплексне санітарно-епідеміологічне обстеження кафе, під час якого відібрані для лабораторних досліджень зразки харчової продукції та взяті гігієнічні змиви. В ході обстеження виявлені порушення санітарних норм і правил для приготування страв, порушення правил товарного сусідства.

За наслідками обстеження Черкаським міським управлінням Держсанепідслужби у Черкаській області винесено постанову щодо призупинення експлуатації закладу, господаря кафе притягнуто до адміністративної відповідальності, вилучено з обігу 4 кг недоброякісної продукції.

Як повідомляв УНІАН, з 8 по 11 червня у Черкасах до міської інфекційної лікарні та центральної районної лікарні госпіталізовано через харчове отруєння дев’ять дорослих та двоє дітей 8-ми та 9-ти років.

Громадяни скаржились на підвищення температури до 38-39,5 градусів, нудоту, пронос, загальну слабкість тощо. Всі хворі госпіталізовані з попереднім діагнозом «гострий гастроентероколіт середньої важкості». Як з’ясувалося, всі вони 7 червня у різний час відвідували одну з піцерій у Черкасах. На стаціонарному лікуванні наразі залишаються 9 хворих. Стан їхнього здоров’я - задовільний. Попередня причина захворювання – недоброякісна харчова продукція, виготовлена у кафе.