У Харкові підприємець створив звалище поблизу дитячої лікарні

У Харкові відкрито провадження відносно підприємця, який створив звалище в центрі міста поблизу обласної дитячої лікарні.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на старшого прокурора прокуратури Дзержинського району Харкова Сергія Фокіна.

За його відомостями, звалище по вул. Клочківській в центрі Харкова влаштував приватний підприємець. Він засмітив ділянку площею 200 кв. м. побутовими відходами, деревиною, поліетиленом та пластиком.

За висновками фахівців Державної екологічної інспекції, збитки, завдані громаді, склали 3,5 млн грн.

Відомості про подію 1 липня внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки) КК України.

Підприємцю загрожує до 5 років позбавлення волі.