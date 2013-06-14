У Києві «замінували» лікарню: пацієнтів і медиків евакуювали

У Києві через неправдиве повідомлення про замінування однієї з лікарень у Дніпровському районі евакуйовували пацієнтів та медпрацівників.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю столичної міліції, повідомлення про замінування лікарні надійшло до чергової частини Дніпровського райуправління вчора, 13 червня, о 14.16.

На місце події прибула слідчо-оперативна група райуправління, група швидкого реагування спецпідрозділу «Беркут», співробітники кінологічного центру, вибухотехніки.

Було проведено евакуацію хворих та медпрацівників, обстежено приміщення лікарні та прилеглої території. Вибухових пристроїв та підозрілих предметів не виявлено.

Згодом міліція встановила, що телефонував один з пацієнтів лікарні, який нещодавно перебував на стаціонарному лікуванні.

Вказану інформацію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 259 («Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності») Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до 5 років.