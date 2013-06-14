Луганщина: біля житлових будинків виявлено 8 мін часів війни

В с. Єлизаветівка Антрацитівського району Луганської області на відстані 400 м від житлових будинків 13 червня було виявлено 8 мінометних мін часів Великої Вітчизняної війни і 1 артилерійський снаряд.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України у Луганській області.

Місце події було взято під охорону працівниками міліції. Знешкодження боєприпасів буде проведене сьогодні, 14 червня.