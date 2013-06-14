Луганщина: біля житлових будинків виявлено 8 мін часів війни

12:37, 14 червня 2013
Новини регіонів
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Сьогодні й знешкоджили

В с. Єлизаветівка Антрацитівського району Луганської області на відстані 400 м від житлових будинків 13 червня було виявлено 8 мінометних мін часів Великої Вітчизняної війни і 1 артилерійський снаряд.

 
Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України у Луганській області.
 
Місце події було взято під охорону працівниками міліції. Знешкодження боєприпасів буде проведене сьогодні, 14 червня.
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