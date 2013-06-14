В Одесі дозволено купатися на всіх пляжах

В Одесі з 13 червня дозволено купатися на всіх пляжах.

Як повідомили УНІАН в управлінні інформації Одеської міської ради, начальник міського управління Головного управління Державної санітарно-епідеміологічної служби в Одеській області Іван Клементьєв скасував дію ухвали про тимчасову заборону морського водокористування на місцевих пляжах.

«Приводом для такого рішення стали отримані результати якості морської води, які за бактеріологічними і хімічними показниками відповідають нормі», - повідомили в управлінні.

В управлінні уточнили, що 1 червня СЕС Одеси через наслідки стихії рекомендувала одеситам і гостям міста утриматися від купання. Потім через сильні дощів заборону водокористування було продовжено до отримання результатів аналізів.

З 13 червня всі заборони на всіх пляжах Одеси знято.

Як повідомляв УНІАН, Увечері 31 травня в Одесі накрив сильний ураган - 38 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості, семеро з них були госпіталізовані.

7 червня сильний дощ залив центр Одеси і Фонтан. Деякі вулиці сильно підтопило, у центрі міста через дощ практично зупинився вуличний рух.

Довідка УНІАН, На балансі управління інженерного захисту території міста і розвитку узбережжя Одеської міської ради 35 штучних пляжів, розділених на 71 ділянку.

Загальна протяжність берегової лінії Одеса - 20 км 540 метрів, з них на 13,5 кілометрах встановлені протизсувні споруди.