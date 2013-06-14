На Вінниччині потонула 15-річна школярка

В с. Сумівка Бершадського району Вінницької області під час купання на річці Південний Буг потонула 15-річна мешканка с.Війтівка.

Як повідомили УНІАН в УДСНС у Вінницькій області, на місце надзвичайної пригоди 13 червня оперативно прибули працівники групи водолазно-рятувальних робіт аварійно-рятувального загону УДСНС. Використовуючи водолазне спорядження та човен, рятувальники виявили та підняли тіло загиблої на поверхню.

Ознак насильницької смерті на тілі, дев’ятикласниці не виявлено. Попередня причина загибелі – утоплення.

Загалом з початку року в області зареєстровано – 29 випадків на воді, в результаті яких загинула 21 особа (з них 3 дітей), травмовано – 7 осіб, врятовано – 8 (з них 4 дитини).