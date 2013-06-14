Одеса виділила 8,2 млн грн для ліквідації наслідків урагану

Одеська міська рада для ліквідації наслідків урагану, що пронісся 31 травня, виділила 8,2 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення прийнято депутатами міськради 14 червня в ході сесії.

«У понеділок о 9 ранку в Кабінет міністрів нам треба подати документ про виділення з нашого резервного фонду на ліквідацію наслідків стихії 8,2 млн. грн», - сказав у ході сесії мер Одеси Олексій Костусєв.

Він висловив сподівання, що після розгляду названого документа з держбюджету будуть виділені обіцяні кошти.

Як повідомляв УНІАН, ввечері 31 травня в Одесі пронісся сильний ураган - 38 людей дістали травми різного ступеня тяжкості, семеро з них були госпіталізовані. Під час негоди загинув 48-річний чоловік – він одержав смертельний удар струмом.

11 червня в ході поїздки в Одеську область віце-прем`єр-міністр України Олександр Вілкул заявив, що Кабінет міністрів виділив Одесі 27 млн. грн на ліквідацію наслідків урагану.

Раніше мер Одеси Олексій Костусєв заявив, що збитки комунального господарства Одеси від урагану перевищили 23 млн. грн. За його словами, одержали пошкодження 1,344 тис. об`єктів комунальної власності, в числі яких 1,285 тис. - об`єкти ЖКГ і 59 - соціально-культурної сфери, повалено, знищено або серйозно пошкоджено близько 4 тис. дерев.