У Дніпропетровську зі складу вилучені фальсифіковані ліки

У четвер, 13 червня, у Дніпропетровську на складі лікарських препаратів співробітники міліції та УСБУ вилучили понад 20 млн пігулок фальсифікованих імпортних ліків оптовою вартістю майже 18 млн грн.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із громадськістю ГУ МВС у Дніпропетровській області, перед цим правоохоронці виявили у вантажівці 1 млн штук лікарських препаратів, які були вивезені із зазначеного складу в напряму Дніпродзержинська.

«Ліки, у тому числі сильнодіючі, отруйні та комбіновані були без будь-яких документів, що підтверджують законність їх виготовлення, перетину кордону України, легальності транспортування, зберігання та реалізації. Частина медпрепаратів прострочена та незареєстрована на території України, деякі потребують спеціального ліцензування. Їх використання могло поставити під загрозу життя та здоров’я громадян», - зазначається в повідомленні ВЗГ.

За даними ГУ МВС в області, склад лікарських засобів обслуговували три іноземця, законність перебування яких на території України перевіряється.

За даними фактами Красногвардійським райвідділом Дніпропетровського міського управління міліції відкриті кримінальні провадження за ч. 1 ст. 320 (порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів), ч. 2 ст. 321 – 1 (фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів) КК України.