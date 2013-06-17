В Черкасах скажений кіт покусав дитину

В Черкасах у мікрорайоні вулиці Луначарського скажений кіт покусав чотирьох людей, в тому числі одну дитину.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Черкаського міського управління головного управління Держсанепідслужби у Черкаській області, 12 червня домашній кіт покусав трьох дорослих та дитину. Експертизою, проведеною в Черкаській лабораторії ветмедицини, підтверджено, що кіт хворий на сказ. Постраждалу дитину госпіталізували до Черкаської обласної дитячої лікарні для проведення курсу щеплень проти сказу. Дорослим також проводиться курс антирабічних щеплень у травмпункті міста.