Сьогодні у Київському метро на колії впала людина
09:13, 17 червня 2013Новини регіонів
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На "червоній" лінії обмежено рух
У Києві сьогодні о 8.11 на Святошинсько-Броварській лінії метрополітену на станції «Шулявська» пасажир опинився на колії, у зв’язку з чим лінія працює в обмеженому режимі.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі метрополітену.
На цій лінії потяги курсують від станції «Лісова» до станції «Вокзальна» та від «Академмістечка» до «Святошина».
Проводяться роботи зі зняття напруги з колії, щоб дістати пасажира, після чого буде відновлено нормальну роботу з перевезення пасажирів.
Інформації про стан людини поки що немає. Також невідомо, скільки триватиме обмеження руху потягів.
У прес-службі метрополітену пообіцяли оновлювати інформацію оперативно.
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