Сьогодні у Київському метро на колії впала людина

У Києві сьогодні о 8.11 на Святошинсько-Броварській лінії метрополітену на станції «Шулявська» пасажир опинився на колії, у зв’язку з чим лінія працює в обмеженому режимі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі метрополітену.

На цій лінії потяги курсують від станції «Лісова» до станції «Вокзальна» та від «Академмістечка» до «Святошина».

Проводяться роботи зі зняття напруги з колії, щоб дістати пасажира, після чого буде відновлено нормальну роботу з перевезення пасажирів.

Інформації про стан людини поки що немає. Також невідомо, скільки триватиме обмеження руху потягів.

У прес-службі метрополітену пообіцяли оновлювати інформацію оперативно.