У Житомирі збиралли кошти на лікування 8-місячної дівчинки

Вчора у Житомирському міському парку культури і відпочинку імені Гагаріна проводиться незвичайна акція зі збору коштів для лікування восьмимісячної львів’янки – на тролеї за гроші бажаючих спускають с високого пішохідного мосту через річку Тетерів.

Як передає кореспондент УНІАН, ініціаторами акції виступили житомирські екстремали після того, як побачили в інтернеті оголошення про те, що немовляті потрібна допомога, оскільки дитина зазнала опіків 45% шкіри, а тому потребує вартісного лікування.

За одну поїздку з 40-метрової висоти із хлопців беруть по 40 грн, а з дівчат – по 30. Організатори переконують, що перш ніж розпочати катання, мотузки, карабіни і кріплення вони ретельно протестували. За їїніми словами, цей атракціон є цілком безпечним і не потребує спеціальної підготовки.

Катання на тролеї триватимуть у неділю до вечора. Усі зібрані гроші у найближчі дні організатори обіцяють переказати на банківський рахунок батьків дитини. До акції вже долучилося кілька десятків житомирян. Скільки вже зібрали коштів, наразі невідомо, про це організатори акції обіцяють повідомити пізніше.

Як повідомляв УНІАН, у Житомирі щоліта проходить фестиваль роуп-джампінгу. Його головним організатором є місцева екстрім-організація «Ейфорія». Фестиваль спрямований на пропаганду здорового способу життя..

Роуп-джампінг є екстремальним видом спорту. Спортсмени виконують стрибки з висоти вниз або маятником з використанням альпіністських мотузок і спорядження.

При цьому для зупинки падіння використовується амортизуюча система альпіністських мотузок і спорядження. У польоті можна виконувати акробатичні трюки і елементи.