У щотретього буковинця - хронічні хвороби

У Чернівецькій області майже кожний третій мешканець має хронічні захворювання або проблеми зі здоров’ям.

Як повідомили УНІАН у Головному управління статистики в Чернівецькій області, найбільш поширеними хворобами серед населення області є гіпертонія (43%) та серцеві захворювання (32%).

Серед осіб, які мають проблеми зі здоров’ям, майже кожна шоста особа хворіє на артроз або артрит, кожна одинадцята має хронічний бронхіт або емфізему легенів, кожна чотирнадцята має виразку шлунка або дванадцятипалої кишки.

Загалом 61% жителів Чернівецької області оцінює стан свого здоров’я як добрий, майже третина вважає стан свого здоров’я задовільним та 7% – поганим.