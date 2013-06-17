Губернатор Сумщини заявляє про «справжній прорив» у медицині

Голова Сумської обласної державної адміністрації Юрій Чмирь запевняє, що за останні три роки в регіоні вдалося здійснити справжній прорив у реформуванні системи охорони здоров’я.

Як передає кореспондент УНІАН, на цьому він наголосив під час урочистостей, присвячених Дню медичного працівника.

За словами очільника області, незважаючи на те, що Сумщина не є пілотною, нині за темпами втілення реформ вона подекуди випереджає деякі пілотні.

«На Сумщині запрацювало п’ять сучасних діагностичних центрів: у Ромнах, Шостці, Конотопі, Охтирці та Сумах. Ці міста також є центрами госпітальних округів. Вони матимуть не лише діагностичні центри, а й медичні заклади вищого рівня акредитації. Так, у Конотопі з’явиться дитяча поліклініка на 500 відвідувань за зміну та пологовий будинок. В Охтирській ЦРЛ буде створено 7 лікувальних відділень, у Сумах добудуть психоневрологічний диспансер, а у Великій Писарівці – ЦРЛ», - наголосив Чмирь.

Довідка УНІАН. Сьогодні в сфері охорони здоров’я Сумської області працюють 26 тис. медичних працівників, із них 3 888 – лікарі, 12 тис. - середній медичний персонал, 33 заслужених лікаря, 26 лікарів зі ступенем кандидата медичних наук.