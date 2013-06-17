Тернопільщина: блискавка вбила 15-річного хлопця
10:48, 17 червня 2013Новини регіонів
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Ще один підліток у лікарні
На Тернопільщині внаслідок удару блискавки загинув 15-річний хлопець.
Як повідомили кореспондента УНІАН у центрі пропаганди територіального управління Держслужби України з надзвичайних ситуацій, нещасний випадок стався учора в селі Шипівці Заліщицького району.
За даними рятувальників, блискавка уразила хлопців, які пасли худобу поблизу села. Один з них загинув одразу, іншого, 14-річного хлопця доставили в районну лікарню.
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