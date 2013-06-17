Тернопільщина: блискавка вбила 15-річного хлопця

На Тернопільщині внаслідок удару блискавки загинув 15-річний хлопець.

Як повідомили кореспондента УНІАН у центрі пропаганди територіального управління Держслужби України з надзвичайних ситуацій, нещасний випадок стався учора в селі Шипівці Заліщицького району.

За даними рятувальників, блискавка уразила хлопців, які пасли худобу поблизу села. Один з них загинув одразу, іншого, 14-річного хлопця доставили в районну лікарню.