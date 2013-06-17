У Вінниці з 4-го поверху будинку для літніх випав чоловік

У Вінниці загинув пенсіонер, який випав з балкону четвертого поверху будинку пристарілих.

Про це УНИАН повідомляє управління ДСНС у Вінницькій області.

За повідомленням, 15 червня о 6:30 вінницьким рятувальникам надійшло повідомлення про те, що в обласному центрі на вул. Хмельницьке шосе у будинку пристарілих з балкону четвертого поверху за невідомих обставин випав 65-річний пенсіонер.

Чоловік загинув на місці пригоди.

Обставини події з’ясовуються.