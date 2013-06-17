16-річних хлопця й дівчину віднесло в море на надувному матраці

У Миколаївській області врятовано хлопця й дівчину, яких віднесло в море на надувному матраці.

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, 14 червня о 16.10 до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в акваторії Дніпро-Бузького лиману біля с. Чорноморка Очаківського району вітром віднесло від берега на 800 м надувний матрац, на якому перебували 16-річні дівчина і хлопець. Їх врятовано.