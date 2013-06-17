У Дніпрі потонула 11-річна дівчинка

В Черкаській області вчора під час у купання у Дніпрі загинула 11-річна дівчинка.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УДСНС в Черкаській області, 16 червня у місті Канів до місцевих рятувальників надійшло повідомлення про двох дітей, які купаючись у забороненому місці, почали тонути. Крики дітей про допомогу почув рибалка, який рибалив поруч. Чоловік одразу кинувся у воду, проте через коловороти та сильну течію, які рознесли дітей у різні боки, чоловік встиг врятувати лише 10-річного хлопчика. Попри усі спроби чоловіка, відшукати у воді 11-річну дівчинку, йому не вдалося. На поверхню її тіло вже підняли водолази Черкаської обласної комунальної аварійно-рятувальної служби, які прибули за викликом.