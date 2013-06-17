У Криму шукають 27-річну мешканку Санкт-Петербурга

У Балаклавському районі Севастополя тривають пошуки зниклої 12 червня 27-річної жительки Санкт-Петербурга.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у м. Севастополі, про зникнення росіянки у службу порятунку за телефоном 101 повідомив 14 червня один із парапланеристів, який був з нею на вершині гори Куш-Кайя.

За його інформацією, дівчина і двоє хлопців-парапланеристів, також жителів Санкт-Петербурга, відпочивали у кемпінгу в селі Баштанівка Бахчисарайського району. Звідти вони приїхали у Севастополь, щоб з гірських вершин спуститися на параплані. Двоє хлопців здійснили стрибок, а дівчина повинна була спуститися у вказане місце (оглядовий майданчик над бухтою Ласпі), проте до місця зустрічі не прибула.

В Управлінні ДСНС Севастополя був створений штаб з пошуку росіянки. Обстежено близько 500 га території, опитано близько 600 осіб.

Роботу рятувальників у Кримських горах ускладнюють шквальний вітер і сильний дощ.

Через Севастопольський загін морської охорони оповіщені плавзасоби, які виходять у море, проводився візуальний огляд берегової смуги, скель і гротів з боку моря.